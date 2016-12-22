Хантсман не исключил заморозки российских активов в США

Российские активы могут быть арестованы, несмотря на то, что на дипломатическую собственность распространяется действие Венской конвенции, заявил посол. По его словам, в отношении дипсобственности есть и «другие соглашения»

Джон Хантсман (Фото: Alex Brandon / AP)

Посол США в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК не стал исключать заморозки российских активов в США. «Конечно, это возможно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Дипломат также отметил, что не может знать, какое будущее ждет две страны. «Я надеюсь, что нам все же удастся стабилизировать отношения США и России», — сказал он.

На вопрос о том, как Вашингтон намерен арестовать российские активы, если в отношении дипломатической собственности Москвы действует Венская конвенция, которая гарантирует ее неприкосновенность, посол напомнил, что, помимо этой конвенции, «существуют и другие соглашения».

«Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события», — резюмировал он.

По словам посла, иногда по вечерам он читает книги об истории американо-российских отношений. «Бывали и спады, и подъемы. ​И высылки дипломатов уже случались. В этих отношениях были и напряженные, и хорошие моменты», — сказал он.

По мнению Хантсмана, хорошие моменты в отношениях между двумя странами случаются, когда «мы можем сесть за стол и честно поговорить о том, что значит быть надежным и ответственным партнером».

По оценке посла, «то, что произошло в Солсбери, — так ответственные партнеры не поступают». «И действия в других частях мира не говорят об ответственном партнерстве, которое мы хотели бы иметь. И я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые стоят перед нами», — сказал посол, отметив, что абсолютно уверен в том, что «в какой-то момент» они стабилизируются.

Ранее РБК сообщал, на права​х собственности Россия владеет зданием генерального консульства в Сан-Франциско и зданием торгового представительства в Вашингтоне. Госдеп объявил о том, что США лишают Россию права использовать эти объекты со 2 сентября 2017 года, как ответные меры на сокращение числа дипломатов американской миссии в США. Тогда российские дипломаты были поставлены перед необходимостью срочно покинуть страну, а сами здания были лишены дипломатического иммунитета.

Российский МИД объявил эти действия противоречащими международным конвенциям, а президент Владимир Путин ​пообещал, что Россия подаст в суд на США.

Кроме того, в конце 2016 года Вашингтон лишил российских дипломатов правом пользоваться так называемыми посольскими дачами в Нью-Йорке и Мэриленде.

Москва объявила о том, что США придется сократить число сотрудников своей дипмиссии до 455 человек,​ в июле 2017 года, в качестве ответной меры на введенные Вашингтоном санкции. Тогда же Россия закрыла доступ США к посольской даче в Серебряном Бору.