В Германии разбился военный вертолет

На территории немецкой земли Нижняя Саксония потерпел крушение военный вертолет. В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя пожарной охраны.

По данным газеты, воздушное судно упало в коммуне Эрцен в районе Хамельн-Пирмонт.

О числе находившихся на борту и причинах произошедшего издание не сообщило.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, крушение потерпел вертолет Eurocopter EC135. Он, как отмечает издание, использовался в тренировочных целях. Других подробностей газета не приводит.