В Афганистане потерпел крушение военный вертолет

Вертолет афганской авиации совершил аварийную посадку в районе Маруф в провинции Кандагар. В результате погибли два человека и двое пострадали, сообщает Tolo News со ссылкой на представителей Минобороны Афганистана.
Начальник полиции Кандагара рассказал, что вертолет, который перемещал войска, загорелся. Телеканал отмечает, что запрещенная в России организация «Талибан» заявила, что вертолет сбили их боевики.
Телеканал 1TV добавляет, что причиной крушения Минобороны считает технический сбой. В вертолете находилось около 20 военнослужащих. По словам начальника полиции, крушение произошло во время взлета.
В конце октября в афганской провинции Фарах потерпел крушение военный вертолет. В результате погибли 25 человек, находившихся на борту. По словам представителя провинции, из-за плохой погоды пилот потерял управление. Однако представитель «Талибана» заявил, что вертолет подбили боевики.