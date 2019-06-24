При столкновении двух истребителей в Германии погиб пилот

При столкновении двух истребителей в Германии погиб пилот

Военные самолеты столкнулись во время учений. При аварии погиб один пилот, второму удалось спастись

Истребители Eurofighter (Фото: Bernd Wuestneck истребителя Eurofighter/ AP)

Во время учений в земле Мекленбург — Передняя Померания в Германии столкнулись два истребителя Eurofighter германских ВВС. В результате погиб один пилот, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на представителя местной полиции. Остальных деталей собеседник канала не уточнил. Пилот второго потерпевшего крушение истребителя, указывает n-tv, жив.

По информации германских военно-воздушных сил, всего в эпизоде участвовали три самолета, они отрабатывали задачи в условном воздушном бою. О столкновении сообщил третий пилот. По его словам, оба его товарища успели катапультироваться, однако спастись, как выяснилось позже, удалось только одному.

На месте падения истребителей начался пожар. Его, по информации местных властей, удалось потушить только спустя два часа после аварии. Сейчас к месту происшествия стянуто много пожарных и спасательных отрядов. Водителей просят объезжать район катастрофы.

Жилые дома, по предварительным данным, отмечает n-tv, не пострадали. Отдельные обломки самолетов, по его информации, были обнаружены на спортивной площадке и кладбище в коммуне Носсентинер-Хютте.