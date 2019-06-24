При столкновении двух истребителей в Германии погиб пилот

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,68 -0,35 EUR Бирж. 71,38 -0,27 Brent 64,31 -1,29% USD Нал. 63,76 62,33 EUR Нал. 72,41 70,95 USD ЦБ 62,91 -0,22 EUR ЦБ 71,60 +0,25 EUR/USD 1,1387 +0,0019 BTC/USD Бирж. 11 046,00 +126,00 IMOEX 2 761,40 +0,01% RTSI 1 384,71 +0,70% DJIA 26 771,17 +0,19% Nasdaq 8 034,15 +0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $270 (+8,24%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,1%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
UnitedHealth $270 (+8,24%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,1%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 62,91 (-0,22) Quote, 13:56
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 71,6 (+0,25) Quote, 13:56
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии Политика, 19:11 Адвокат Аршавина опроверг наличие у спортсмена задолженности по алиментам Общество, 19:05 Во внезапной проверке войск ЦВО задействовали около 150 тыс. военных Общество, 19:04 Федерация футбола Грузии поддержала антироссийский протест игроков Спорт, 19:03 Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Политика, 19:02 Ротенберг заявил о плохом сне во время строительства Крымского моста Общество, 18:57 Легкий способ питаться правильно: вкусные рецепты с растительным молоком РБК и Alpro, 18:55 Капитализация рынка криптовалют выросла на 190% с февраля Крипто, 18:48 Выступающий более 10 лет за ЦСКА футболист получил перелом на тренировке Спорт, 18:45 Facebook не нашел следов вмешательства России в референдум по Brexit Политика, 18:44 МТС поменяла логотип впервые за 13 лет Технологии и медиа, 18:43 Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold Бизнес, 18:36 Премьер Франции после переговоров с Медведевым назвал санкции временными Политика, 18:35 РФПИ приостановил переговоры о покупке доли в Eurasia Drilling Бизнес, 18:31
Общество ,  
0 
При столкновении двух истребителей в Германии погиб пилот
Военные самолеты столкнулись во время учений. При аварии погиб один пилот, второму удалось спастись
Истребители Eurofighter (Фото: Bernd Wuestneck истребителя Eurofighter/ AP)

Во время учений в земле Мекленбург — Передняя Померания в Германии столкнулись два истребителя Eurofighter германских ВВС. В результате погиб один пилот, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на представителя местной полиции. Остальных деталей собеседник канала не уточнил. Пилот второго потерпевшего крушение истребителя, указывает n-tv, жив.

По информации германских военно-воздушных сил, всего в эпизоде участвовали три самолета, они отрабатывали задачи в условном воздушном бою. О столкновении сообщил третий пилот. По его словам, оба его товарища успели катапультироваться, однако спастись, как выяснилось позже, удалось только одному.

Общество
Два истребителя ВВС Германии разбились при столкновении

На месте падения истребителей начался пожар. Его, по информации местных властей, удалось потушить только спустя два часа после аварии. Сейчас к месту происшествия стянуто много пожарных и спасательных отрядов. Водителей просят объезжать район катастрофы.

Жилые дома, по предварительным данным, отмечает n-tv, не пострадали. Отдельные обломки самолетов, по его информации, были обнаружены на спортивной площадке и кладбище в коммуне Носсентинер-Хютте.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Германия, истребители, авиакатастрофа
Материалы по теме
Два истребителя ВВС Германии разбились при столкновении
Общество
ВКС России получили первые истребители МиГ-35
Политика
National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter