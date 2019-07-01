В Сети появилось видео с места взрыва неизвестной ракеты на Кипре

В Сети появилось видео с места взрыва неизвестной ракеты на Кипре

Пользователь Kemal Basat опубликовал в Facebook видео с места падения ракеты в контролируемой Турцией части Кипра.

На кадрах виден крупный пожар на холмистой местности, за которым наблюдают люди.

Взрыв произошел в ночь на 1 июля в 20 км от столицы Кипра Никосии, после него начался пожар. В результате никто не пострадал. Очевидцы говорили, что взрыв произошел в воздухе.

По предварительным данным чиновников непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, речь идет о российской ракете сирийских ПВО, которая была запущена из-за воздушного удара по территории Сирии в ночь на 1 июля. В частности, о российском происхождении ракеты говорил министр иностранных дел непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.