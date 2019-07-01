В Сирии опубликовали видео ракетного обстрела Дамаска

Сирийское агентство SANA разместило видео ракетного обстрела Дамаска. На записи, длящейся 37 секунд, видна одна из ракет, пролетающая над ночным городом.

В ночь на 1 июля сирийские СМИ сообщили, что обстрелу подверглись окрестности Дамаска и города Хомс. Ракеты были сбиты сирийскими средствами ПВО.

По данным SANA, в результате атаки погибли четыре мирных жителя, включая одного ребенка, еще 21 человек пострадал. В сообщении агентства указано, что ракеты были запущены с израильских самолетов.