В Петербурге завели дело на заподозренных в пытках подростка полицейских

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейских, подозреваемых в пытках подростка. Об этом РБК сообщил представитель потерпевшей стороны, адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

По данным следствия, неустановленные сотрудники ОМВД по Колпинскому району не менее четырех раз ударили 17-летнего Вадима Коваля резиновой палкой по ягодицам и нанесли еще два удара по голове. В результате у подростка диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки.

Адвокат добавил, что мать пострадавшего Олеся Коваль рассказала правозащитникам, что 28 мая кассирша магазина заподозрила ее сына в краже, после чего его доставили в отделение полиции. Герасимов сообщил, что, по словам матери, несовершеннолетнего заставили дать признательные показания без ее присутствия.

Защитник отметил, что главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отрицал причастность полицейских к пыткам. Вместо этого сотрудники правоохранительных органов возбудили дело против охранника магазина, который якобы применил силу к подростку.