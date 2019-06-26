Десятая часть россиян заявила о применении против них пыток силовиков

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, приуроченного к Международному дню в поддержку жертв пыток (учрежден Генассамблеей ООН в 1997 году. — РБК), которые приводит «Коммерсантъ».

Социологи по заказу Комитета против пыток опросили почти 3,5 тыс. человек в 53 регионах России.

В споры с силовиками, согласно результатам опроса, вступала четверть респондентов. Чаще всего о конфликтах с полицейскими рассказывали жители Москвы. Социологи объясняют это осведомленностью жителей столицы о своих правах и способах их отстаивания. Примерно каждый третий конфликт с силовиками сопровождался насилием или угрозами его применения.

Наиболее подверженными насилию со стороны силовиков оказались мужчины в возрасте 25–29 лет и 40–55 лет. Недовольство полиции больше всего могут вызывать мужчины со средним образованием и ниже, которые живут в небольших городах. Согласно опросу, в половине случаев посредством пыток силовики пытались получить признательные показания или другую информацию.

«Эти цифры — пугающее подтверждение того, что сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к задержанным, и применяют его нередко», — отметили в Левада-центре.