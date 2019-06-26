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Apple $210 (+5,74%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
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Десятая часть россиян заявила о применении против них пыток силовиков

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, приуроченного к Международному дню в поддержку жертв пыток (учрежден Генассамблеей ООН в 1997 году. — РБК), которые приводит «Коммерсантъ».

Социологи по заказу Комитета против пыток опросили почти 3,5 тыс. человек в 53 регионах России.

В споры с силовиками, согласно результатам опроса, вступала четверть респондентов. Чаще всего о конфликтах с полицейскими рассказывали жители Москвы. Социологи объясняют это осведомленностью жителей столицы о своих правах и способах их отстаивания. Примерно каждый третий конфликт с силовиками сопровождался насилием или угрозами его применения.

Наиболее подверженными насилию со стороны силовиков оказались мужчины в возрасте 25–29 лет и 40–55 лет. Недовольство полиции больше всего могут вызывать мужчины со средним образованием и ниже, которые живут в небольших городах. Согласно опросу, в половине случаев посредством пыток силовики пытались получить признательные показания или другую информацию.

«Эти цифры — пугающее подтверждение того, что сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к задержанным, и применяют его нередко», — отметили в Левада-центре.

В Кремле, как передает корреспондент РБК, в данных Левада-центра усомнились. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подробно с исследованием Кремль еще не ознакомился. «Понимаете, я имею в виду, что нужно очень внимательно проанализировать, что это за исследование, какая выборка, какой именно вопрос задавался, говоря языком социологов, какая методика применялась. Вот поэтому и, конечно, так отвечать поверхностно не хотелось бы», — сказал он.

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В СПЧ предложили увеличить число расследующих пытки следователей

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов предложил расширить подразделение Следственного комитета, которое занимается расследованием пыток со стороны правоохранительных органов. Помимо этого он рассказал об идее дополнить Уголовный кодекс отдельной статьей, посвященной пыткам.

Теги: пытки, силовики, Левада-центр
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