Песков усомнился в результатах опроса Левада-центра по пыткам

В Кремле усомнились в том, что пытки действительно оказались так распространены в России, как это следует из опубликованного 26 июня исследования Левада-центра, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели этот опрос», — сообщил Песков. Он уточнил, что в Кремле видели сообщения в СМИ об исследовании, но с самим анализом еще не знакомы.

На вопрос, могут ли согласиться с данными опроса в Кремле, Песков обратился ко всем присутствовавшим журналистам, предложив им сообщить, если кто-то сталкивался с пытками представителей органов правопорядка. После отрицательного ответа представитель Кремля отметил, что это расходится с данными исследования, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками. «Поэтому, конечно, нужно тщательно проанализировать, какая работа здесь», — сказал он.

«Я имею в виду, что нужно очень внимательно проанализировать, что это за исследование, какая выборка, какой именно вопрос задавался, говоря языком социологов, какая методика применялась. Вот поэтому и, конечно, так отвечать поверхностно не хотелось бы», — пояснил представитель Кремля.