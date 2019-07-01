В посольстве США опровергли отказ помочь с визами для «Победы»

Представитель посольства США в России Андреа Калан заявила РБК, что считает неверными сообщения о том, что сотрудники авиакомпании «Победа» не могут получить американские визы. По ее словам, посольства и консульства США не получали запросов от авиакомпании.

«Мы регулярно выделяем места для собеседований на визу для членов экипажа во всех наших консульствах в России, и многие из этих мест фактически остаются незанятыми. Что касается виз для технического персонала, мы готовы назначить собеседование — вам нужно только попросить. Посольство США в Москве и консульства в Екатеринбурге и Владивостоке помогали «Победе» и другим авиакомпаниям в прошлом, чтобы их экипажи и технический персонал могли путешествовать, и мы готовы помочь сейчас. Мы не получали запросов на собеседование от «Победы» и обратились к руководству компании, чтобы предложить помощь», — рассказала Калан.

Специалисты лоукостера должны были посетить США и проконтролировать приемку самолетов с заводов американской компании Boeing. Источник РБК в «Победе» сообщал, что с визами для инженеров и пилотов компании всегда помогал производитель, но сейчас Boeing в помощи отказал.

В пресс-службе «Победы» подтвердили, что компания столкнулась с «серьезным визовыми проблемами», но не уточнили деталей.