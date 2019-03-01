Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз для россиян

Россия и США договорились о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз. Об этом сообщается на сайте МИД России. Договоренность достигнута в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей.

«Считаем, что данный совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Дополнительный сбор за выдачу визы россиянам в размере $143, введенный в январе 2019 года, отменен, отмечается на сайте посольства США в России.

США и Россия подписали соглашение об упрощении визового режима в ноябре 2011 года. Стоимость виз для граждан России, совершающих поездки в США, и граждан США, отправляющихся в Россию с деловыми или туристическими целями, была установлена в размере $160.

В декабре 2018 года сообщалось о том, что в 2019 году россияне, желающие получить многократную американскую визу, должны будут заплатить $303 вместо $160. Тогда представитель американского посольства заявил, что США пойдут на снижение стоимости туристических виз для россиян, если Москва предпримет аналогичный шаг. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 декабря рассказала, что Москва работает над снижением стоимости российских виз для американцев.