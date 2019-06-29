В «Победе» сообщили об отказе Boeing помочь с американскими визами

В «Победе» сообщили об отказе Boeing помочь с американскими визами

Специалисты лоукостера должны посетить США чтобы провести приемку самолетов Boeing, предназначенных для российской компании. Раньше американский концерн помогал с оформлением виз, но в этот раз отказался

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Boeing отказалась помогать с оформлением виз для специалистов российского лоукостера «Победа», которые должны были посетить США и проконтролировать приемку самолетов американской компании, сообщил РБК источник в «Победе».

«Обычно минимум за полгода до предполагаемой поставки и даже раньше на завод обязательно вылетают инженеры компании и пилоты, чтобы проконтролировать процедуру приемки. И с визами всегда помогал производитель», — объяснил собеседник. По его словам, с августа 2018 года эксперты «Победы» десять раз летали в США для приемки самолетов.

В пресс-службе «Победы» РБК подтвердили, что компания столкнулась с «серьезным визовыми проблемами», не уточнив подробностей.

Об отказе Boeing помогать с визами для российских специалистов ранее сообщили также со ссылкой на источники в «Победе» ТАСС и «РИА Новости». Как отмечает ТАСС, новая партия Boeing 737 должна начать поступать к «Победе» в ноябре.