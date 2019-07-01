Торговая сеть «Карусель» сменит гендиректора

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» Макцим Гауц покинет свой пост. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group, поступившем в РБК.

«Я признателен Х5 и своей команде, но мои личные планы дальше будут связаны с другими проектами», — сказал Гауц. Временно исполняющим обязанности станет финансовый директор сети Денис Ткач.

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что «Карусель» не планирует активно развивать гипермаркеты, поэтому руководство с пониманием отнеслось к уходу гендиректора «Карусели». Он добавил, что компания намерена сосредоточиться на «магазинах у дома» и супермаркетах.

В конце июня покинуть свой пост решила гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. Это произошло из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Наумова рассказала РБК, что пока не думала предметно о дальнейшей карьере и отметила, что у нее накопилось более месяца неиспользованного отпуска. Ее пост займет действующий президент Ян Дюннинг.