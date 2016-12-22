X5 Retail Group сменила гендиректора магазинов «Перекресток»

Генеральный директор торговой сети «Перекресток» Владимир Сорокин, возглавлявший ее с 2014 года, принял решение покинуть компанию. Об этом сообщается на сайте X5 Retail Group.
«До 15 июля он останется в компании, чтобы обеспечить плавную передачу дел», — говорится в сообщении. На этом посту Сорокина сменит Владислав Курбатов, занимающий должность операционного директора «Перекрестка».
Как говорится в сообщении компании, поступившем в РБК, Сорокин после нескольких лет работы в сети хочет сделать паузу, после которой планирует рассмотреть предложения о трудоустройстве, в том числе в этой отрасли. Кроме того, он поблагодарил свою команду, главного исполнительного директора Х5 Retail Group Игоря Шехтермана и всех сотрудников компании.
«Формат супермаркетов достиг отличных результатов под руководством Владимира, я благодарю его за его активную работу в Х5 Retail Group и желаю успехов в будущих начинаниях», — заявил Шехтерман.
22 июня стало известно о том, что X5 Retail Group и «Магнит» обменялись топ-менеджерами. На место бывшего генерального директора «Пятерочки» Ольги Наумовой, которая возглавила «Магнит», пришел экс-глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров.
X5 Retail Group управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель».