Иран заявил об ускорении процесса обогащения урана после 27 июня

Иран намерен ускорить обогащение урана после истечения срока ультиматума, который Тегеран выдвинул Европе по исполнению обязательств в рамках «ядерной сделки». Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, пишет Fars News.

Запасы обогащенного урана уже увеличились, а в четверг, 27 июня, превысят 300 кг, добавил он. По словам Камальванди, европейцы «не желают выполнять свои обязательства» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Исламская Республика предпримет новые шаги по сокращению своих обязательств в рамках ядерного соглашения с 7 июля.

В начале мая Иран объявил о решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках ядерной сделки. Речь идет об ограничениях на запасы низкообогащенного урана. С 2015 года Иран обещал в течение 15 лет хранить не более 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды. Тогда же Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обязательств по «ядерной сделке».