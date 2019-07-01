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Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту города Анадырь в Чукотской области. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел в аэропорту «Угольный». По данным следствия, на борту самолета находились члены экипажа. В результате никто не пострадал. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).

Представитель региональных экстренных служб сообщил «РИА Новости», что на борту были семь членов экипажа. Источник агентства отметил, что, по предварительным данным, воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные системы и проверки». РЕН ТВ отметил, что инцидент произошел в ночь на 1 июля.

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Власти сообщили о госпитализации девяти человек после крушения Ан-24

Магаданский транспортный прокурор Денис Кравцов рассказал агентству, что самолет выкатился за пределы ВПП при производстве работ. Он добавил, что прокуратура начала проверку.

РБК направил запрос в аэропорт «Угольный».

В авиакомпании «Летные проверки и системы» РБК сообщили, что не владеют информацией об инциденте в аэропорту Анадыря.

27 июня пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарск. Он выкатился за пределы ВПП, после чего столкнулся со строениями и загорелся. В результате пострадал 31 человек, девять из которых госпитализировали. Два человека погибли. Управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц.

Теги: Чукотка, Самолет, АН-26, новости РБК
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