Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту города Анадырь в Чукотской области. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел в аэропорту «Угольный». По данным следствия, на борту самолета находились члены экипажа. В результате никто не пострадал. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).

Представитель региональных экстренных служб сообщил «РИА Новости», что на борту были семь членов экипажа. Источник агентства отметил, что, по предварительным данным, воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные системы и проверки». РЕН ТВ отметил, что инцидент произошел в ночь на 1 июля.

Магаданский транспортный прокурор Денис Кравцов рассказал агентству, что самолет выкатился за пределы ВПП при производстве работ. Он добавил, что прокуратура начала проверку.