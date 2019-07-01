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Самым популярным досугом у россиян стал просмотр фильмов и сериалов

Самым популярным занятием у россиян в свободное время является просмотр фильмов и сериалов, показал опрос Левада-центра.

Хотя бы раз в неделю кино и сериалы смотрят 79% опрошенных, ежедневно — каждый второй совершеннолетний опрошенный. На втором месте оказались встречи с друзьями: 66% опрошенных так проводят время не реже раза в неделю. Третью позицию по еженедельной частоте досуга у россиян занимают походы в гости и прием гостей — о таком способе проведения свободного времени заявили 42 и 43% респондентов соответственно.

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Говоря о чтении художественной литературы, 27% респондентов заявили, что читают ее несколько раз в год, а 28% — что вообще не читают. При этом опрос показал, что реже всего россияне тратят время на посещение театров, музеев и концертов. Никогда не были в театре, консерватории или музее 55% опрошенных, а на концертах музыкальных групп и исполнителей — 64%.

Опрос проводился 24–29 мая среди 1616 человек в возрасте от 18 лет.

Осенью опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян отдают предпочтение детской литературе (31%) и историческим романам (30%). Среди опрошенных 27% просматривают книги по домашнему хозяйству, а 26% читают русскую и зарубежную классику.

Теги: телевизор, Опрос, досуг, музеи, театры
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