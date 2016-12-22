Россияне предпочли классике книги для детей и исторические романы

Более 90% россиян читают книги, большинство отдают предпочтение детской литературе и историческим романам. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Только 4% опрошенных заявили, что практически не читают книг, при этом в группе людей с неполным средним образованием чтением не интересуется каждый пятый участник опроса (22%).

Наибольшей популярностью у россиян пользуются книги для детей (31%), еще 30% читают книги по истории и исторические романы. Также 27% россиян просматривают книги по домашнему хозяйству, русскую и зарубежную классику читают 26% респондентов.

Кроме того, 22% опрошенных отдают предпочтение фантастике, 21% россиян изучают научную и профессиональную литературу, а 20% респондентов просматривают учебные пособия и справочную литературу.

«Также россиян привлекают детективы: «русские женские» (16%), зарубежные (12%), отечественные исторические детективы (12%)», — указывается в материалах ВЦИОМа. Еще 11% респондентов читают книги о красоте, здоровье и психологии. По 10% россиян выбирают прозу и поэзию современных авторов.

По данным опроса, у 87% россиян есть домашняя библиотека, 44% опрошенных заявили, что у них хранятся до 100 книг, еще 23% имеют от 100 до 300 книг, а 10% — от 300 до 500 книг. По 5% респондентов заявили, что у них дома находятся большие библиотеки, в которых хранятся от 500 до 1000 книг и более 1000 книг.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 8 сентября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.