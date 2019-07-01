Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 впервые с 23 мая

Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Это следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 09:15 мск, стоимость августовского фьючерса составила $60,09 за баррель, а рост — почти 2,7%. На закрытии торгов в пятницу, 28 июня, ее цена была $58,47. 23 мая стоимость североамериканской смеси упала до $57,99.

Цена на нефть марки Brent с поставкой в сентябре также выросла почти на 2,7% и составила $66,53.

26 июня цена североамериканской нефти WTI подорожала на 1,8% до $59 за баррель. На столько же подорожала нефть марки Brent со сроком поставки в августе и составила $66,1.