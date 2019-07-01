В индийских Гималаях переполненный автобус упал в ущелье

В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, в результате чего 33 человека погибли и еще 22 пострадали. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Автобус, в котором находились 45 пассажиров, направлялся из Кешуона в Киштвар. Он упал в ущелье около 07:30 по местному времени (10:00 мск). Представитель полиции сообщил, что нашли тела 20 человек. Спасательная операция продолжается.

Агентство Associated Press добавляет, что автобус упал на повороте горной дороги в Гималаях в ущелье, глубина которого составляет около 150 м. Представитель полиции рассказал, что транспортное средство было предназначено для 27 пассажиров и было переполнено. Семь раненых госпитализировали в критическом состоянии.

В начале июля 2018 года в Индии школьный автобус упал в ущелье. Авария произошла в штате Уттар-Прадеш. В нем находились около 20 школьников, пострадавших госпитализировали.