В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса

В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса

Обрушение стены жилого комплекса произошло в индийском городе Пуна, штат Махараштра, в результате произошедшего погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на городские власти.

Обрушение стены произошло в ночь на 29 июня. 20-метровая стена упала на восемь жилых бараков рядом с мечетью.

Среди погибших оказались четверо детей, две женщины и девять мужчин. Большинство погибших, как отмечает агентство, рабочие.

Представитель пожарной службы Пракаш Гор заявил, что в настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий обрушения стены. Из-под завалов были извлечены пострадавшие, которых отправили в местную больницу. Число потерпевших Xinhua не сообщает.