В Индии школьный автобус упал в ущелье

По меньшей мере пять учеников пострадали при падении школьного автобуса в ущелье в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает «Синьхуа».

Автобус ехал по трассе Танабгаван из населенного пункта Наланда в город Музаффарнагар. В салоне транспортного средства во время ДТП находились около 20 школьников. Всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает. Причина ДТП устанавливается, полиция внесет водителя автобуса в черный список за «опрометчивое и небрежное вождение», если его вина будет доказана.

В середине июня в штате Уттар-Прадеш произошло ДТП с автобусом, погибли по меньшей мере 17 человек, еще 12 были ранены. Водитель превысил скорость в районе города Майнпури и врезался в дорожный разделитель, после чего автобус перевернулся. Пострадавших доставили в больницу, трое из них находились в критическом состоянии.