В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов

Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.

Туристы, въезжающие в страну без страховки, будут оплачивать взнос, который пойдет в специальный фонд для покрытия расходов на лечение или репатриацию. Как отмечает Bangkok Post, иностранные граждане будут оформлять такую страховку на паспортном контроле в аэропорту.

В случае смерти обязательное страхование предполагает выплаты до 1 млн таиландских бат (больше 2 млн руб.) с максимальным сроком до 30 дней. Стоимость такой страховки обещают установить в 20 бат (41 руб.).

Секретарь национальной комиссии по страхованию Таиланда Суттхипхон Тхавичайкан рассказал изданию, что проект начнут тестировать в провинции Накхоннайок, где популярны экстремальные виды спорта (скалолазание, рафтинг и другие) среди туристов.