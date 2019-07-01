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В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов

Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.

Туристы, въезжающие в страну без страховки, будут оплачивать взнос, который пойдет в специальный фонд для покрытия расходов на лечение или репатриацию. Как отмечает Bangkok Post, иностранные граждане будут оформлять такую страховку на паспортном контроле в аэропорту.

В случае смерти обязательное страхование предполагает выплаты до 1 млн таиландских бат (больше 2 млн руб.) с максимальным сроком до 30 дней. Стоимость такой страховки обещают установить в 20 бат (41 руб.).

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Секретарь национальной комиссии по страхованию Таиланда Суттхипхон Тхавичайкан рассказал изданию, что проект начнут тестировать в провинции Накхоннайок, где популярны экстремальные виды спорта (скалолазание, рафтинг и другие) среди туристов.

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Он добавил, что обязательная страховка мотивирует туроператоров заботиться о безопасности своих клиентов, давать им гарантии. Согласно закону о туристическом бизнесе, они обязаны предоставить туристам страховку с минимальным покрытием в 1 млн бат в случае смерти и 500 тыс. бат при травмах (больше 1 млн руб.). Туроператоров, которые не соблюдают требование, могут оштрафовать на 500 тыс. бат.

Теги: Таиланд, туристы, страховка
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