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Allergan $153 (+16,64%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Общество ,  
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СМИ сообщили о смерти российского туриста в Таиланде из-за алкоголя

На острове Пхукет в Таиланде перед зданием полиции умер российский турист, сообщает Phuket News со ссылкой на полицейских. Предполагается, что он скончался от алкогольного отравления.

По данным полиции, 38-летний Денис Тимошенков отдыхал в отеле Patong Phuket Mirage Hotel и не хотел оттуда выселяться. Он должен был покинуть номер 14 июня, но пробыл там до 15-го.

Сотрудники отеля, по их словам, пытались вести с ним переговоры, но он не мог объясниться внятно. Служащие решили, что Тимошенков пьян и вызвали полицию. «Персонал отеля сказал, что он всегда был пьян, все время», — сказали изданию в полиции.

Мужчину доставили в полицейский участок, где он уснул. Через некоторое время сотрудники участка заметили, что Тимошенков пропал, но никто не видел, как он вышел. Туриста обнаружили лежащим у входа в участок без сознания рядом с его чемоданом. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Местные СМИ сообщили о смерти другого российского туриста в Таиланде 17 июня. Мужчина утонул на пляже острова Чанг в восточной провинции Трат. Сообщалось, что он плавал в зоне, где был установлен знак, запрещающий купаться. По словам жены погибшего, он получил удар большой волной и не смог выбраться из воды.
 

Теги: Таиланд, российские туристы, смерть
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