СМИ сообщили об утонувшем в Таиланде российском туристе

Российский турист утонул на пляже острова Чанг в восточной тайской провинции Трат. Как сообщает портал Thaiger, 55-летний Владимир Антонов погиб, плавая в зоне с установленными запрещающими знаками.

Дежурный дипломат посольства России в Таиланде сообщил РБК, что не обладает информацией о смерти туриста.

По данным издания, тело мужчины нашли лежащим лицом вниз в 300 м от берега в воскресенье, 16 июня. Он был доставлен в больницу, где позже скончался. Супруга погибшего рассказала, что Антонов получил удар большой волной, после чего не смог выбраться из воды.

Отмечается, что на пляже в день инцидента был вывешен знак о том, что купаться запрещено из-за сильных волн, характерных для сезона муссонов.

В январе сообщалось о смерти 56-летнего туриста из России во время тропического шторма «Пабук» на острове Самуи в Таиланде. Тогда семья из трех человек вышла купаться на пляж, несмотря на предупреждения властей и вывешенные красные флажки.