МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей красноярского Канска

МЧС не проводило эвакуацию жителей в городе Канск Красноярского края, пишет ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

«На сегодняшнее утро, по данным синоптиков, прогнозируется поднятие уровня воды в реке Кан, из-за этого подтоплены несколько придомовых территорий (огородов) у жилых домов острова Восточный Канского района. Эвакуации нет», — пояснил он и добавил, что, предположительно, жители «на всякий случай» решили покинуть свои дома самостоятельно.

Агентство уточняет, что об эвакуации 17 человек, в том числе пяти детей, из-за критического повышения уровня воды в реке сообщали в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Массовая эвакуация людей из-за паводка проходит в Иркутской области — в частности, МЧС решило переместить в пункты временного размещения жителей города Тулун с населением почти 2 тыс. человек. Всего, по последним данным МЧС, в регионе подтоплено свыше 3,7 тыс. домов, в которых проживают более 9 тыс. человек.