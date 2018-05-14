Творожный сигнал

В России прошла первая межведомственная проверка рынка молочной продукции

РБК ознакомился с результатами федеральной проверки молочной продукции. Самой проблемной категорией оказался творог — у большинства марок состав не соответствует заявленному, причем более трети продукции продается с плесенью

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество подвели предварительные результаты масштабной проверки качества молочной продукции. В ходе исследования, с итогами которого ознакомился РБК, было отобрано и проверено около 250 образцов творога, сливочного масла и молока. Согласно выводам проверяющих, всем обязательным требованиям соответствуют 72 из 90 марок молока, 53 из 82 — сливочного масла и лишь 28 из 73 — творога.

Как ранее писал РБК, проверка была инициирована в начале этого года правительством для выявления основных проблем отрасли. Впервые исследования были проведены на федеральном уровне, и впервые три ведомства работали совместно. Для проверки были отобраны 250 марок молока, творога и сливочного масла. В каждой категории совокупная доля проверяемых брендов превышает 70%. Закупки проводились в магазинах разных форматов по всей стране.

Что творится с творогом

Наихудшая ситуация в творожном сегменте. 45 марок творога, или более 60% от проверенных, не соответствуют обязательным требованиям.

О том, что творог является наиболее проблемным молочным продуктом, говорит и другой факт: почти 35% всех товаров в этой категории продается с различными нарушениями. В первую очередь речь идет о нарушении микробиологических показателей (наличии плесени или дрожжей) — оно выявлено в 22 из 73 проверенных марок творога. Превышение содержания антибиотиков выявлено в девяти марках.

В сливочном масле и молоке нарушений при продаже меньше — почти 26% и 21% всей изученной продукции соответственно.

Нарушения по микробиологии являются следствием проблем с хранением и транспортировкой, и найти виновного здесь очень сложно, считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. По его словам, проблемы могут возникнуть на уровне как производителя, так и логистической компании или продавца. Если нарушения зафиксированы в рознице, это, как правило, вина ретейлера, возражает вице-президент Danone в России и СНГ Марина Балабанова.

Конкретные марки и производителей, в продукции которых были выявлены нарушения, в Роскачестве назвать отказались. Его представитель обещает, что полные результаты с названиями брендов будут опубликованы ближе к лету.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Не тот жир

Одной из главных целей проверки было определение доли фальсифицированной, то есть произведенной не из молочных жиров, продукции. Согласно техническим регламентам, в классической молочной продукции — питьевом молоке, сливочном масле, твороге — запрещено использование растительных жиров, в частности пальмового масла. На площадке «открытого правительства» упоминалось пожелание первых лиц государства «раз и навсегда» поставить точку в вопросе, есть ли в молочной продукции фальсификат или нет, объяснял ранее причины проверки один из собеседников РБК.

Чаще всего растительные жиры используются при производстве масла, следует из результатов совместного исследования трех ведомств. В этой категории доля фальсифицированной продукции — почти 14% в натуральном выражении. Для молока этот показатель не превышает 12%, для творога — 2%. Что касается распределения по брендам, то в сливочном масле наличие растительных жиров подтвердилось в 10 из 82 марок, в молоке — в 8 из 90, твороге — в 6 из 73.

Скромный рост Производство молока в России в 2017 году выросло, по данным Росстата, на 1,2%, до 31,1 млн т. Выпуск товарного молока, которое идет в переработку, по оценкам Союзмолока, в прошлом году составил 21,2 млн т, что на 3% больше, чем годом ранее. Розничные продажи молока в денежном выражении выросли в прошлом году, по данным Nielsen, на 5%, до 163 млрд руб., масла и маргарина — на 12%, до 74,2 млрд руб., творога — на 4%, до 58,1 млрд руб. В натуральном выражении продажи снизились по всем трем категориям, отмечают в Nielsen. Крупнейшими производителями питьевого молока в России Nielsen называет PepsiCo и Danone. С ними конкурируют собственные марки ретейлеров. В категории сливочного масла лидерами считаются Нижегородский масложировой комбинат и «Экомилк», которым также противостоят частные марки. Крупнейшими производителями творога являются Danone, PepsiCo, «Молвест» и белорусский «Савушкин продукт».

Два ведомства — два мнения

Проблема фальсификации продукции на молочном рынке обсуждается много лет, при этом оценки двух надзорных ведомств — Россельхознадзора и Роспотребнадзора — практически всегда различаются. «Совместная работа по исполнению поручения правительства позволила нам сделать точные и объективные выводы в отношении реальной ситуации на рынке самых популярных молочных товаров», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Полученные в ходе исследования цифры оказались выше оценочных данных Роспотребнадзора. По оценкам ведомства, по итогам 2017 года доля фальсифицированных молочных продуктов в России составила 3,9% против 4,3% годом ранее. По итогам первого квартала этот показатель также не превышает 4%, уточнили РБК в пятницу, 11 мая, в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом в ведомстве отметили, что если судить по общему количеству проб с нарушениями, то фальсификация не превышает 8%. Таким образом, по мнению Роспотребнадзора, «информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается». Результаты проверки в категории сливочного масла в ведомстве никак не прокомментировали.

В Россельхознадзоре, который всегда настаивал на высокой доле фальсификата в молочной продукции, результатами федеральной проверки удовлетворены. Руководитель этой службы Сергей Данкверт ранее говорил, что в некоторых категориях молочных продуктов доля фальсификата в отдельных регионах может достигать 50%. Больше всего нарушений выявляется в сливочном масле, а также в сырах, которые не проверялись, отмечает представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Осмыслить и предотвратить

Надзорным ведомствам в течение двух недель, до конца мая, поручено подготовить план действий по повышению качества молочной продукции на прилавках, передал РБК курирующий проверку и.о. министра по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. По его словам, Россельхознадзор и Роспотребнадзор при участии производителей и ретейлеров должны разработать предложения по мерам профилактики нарушений и совершенствованию законодательства в сфере ​контроля за качеством продукции. Необходимо определить всю цепочку от сырья до конечного продукта, где могут происходить отклонения, считает и.о. министра.

Одним из главных предложений Россельхознадзора является введение электронной ветеринарной сертификации на все продукты питания, напоминает Мелано. Эта сертификация должна заработать с 1 июля 2018 года; при этом против нее неоднократно выступали игроки рынка.

Проведенное исследование продемонстрировало отсутствие масштабной фальсификации молочной продукции, считают в отраслевой организации Союзмолоко, объединяющей крупнейших переработчиков молока. Однако в ходе исследования у производителей возникли вопросы по поводу достоверности методов контроля, добавляет представитель российского офиса PepsiCo.