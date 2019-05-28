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Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Речь идет о госзакупках для нужд учреждений. Запрет вводится для поддержки отечественного виноделия, следует из документа

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте правительства. Согласно ему, изменения вступают в силу с 1 июля.

Под запрет, в частности, попали вина, вина игристые, вина ликерные и вина фруктовые (плодовые). Мера принята в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия, следует из справки к постановлению.

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«Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе [магазины, торговые сети, коммерческие предприятия]», — уточняется в справке.

Документ был подготовлен Минсельхозом. Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года предусматривает, что правительство может устанавливать ограничения на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд иностранных товаров.

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В августе 2016 года правительство своим постановлением уже запретило закупать ряд продуктов иностранного производства для нужд госучреждений. Среди них — мясная, рыбная и молочная продукция, соль, сахар и другое. Нынешнее постановление расширяет этот список.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дмитрий Медведев, алкоголь, госзакупки
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