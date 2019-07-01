Туск прервал саммит ЕС для консультаций с главами государств-участниц

Туск прервал саммит ЕС для консультаций с главами государств-участниц

Глава Европейского совета Дональд Туск приостановил саммит Евросоюза в Брюсселе, где страны-участницы альянса обсуждают назначения кандидатуры на ключевые позиции в институтах Союза. Об этом сообщил в своем Twitter официальный представитель главы Дональда Туска Пребен Ааманн.

«Европейский совет приостановлен его председателем. Туск теперь будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. Европейский совет возобновится после завершения двусторонних переговоров», — говорится в сообщении.

В Брюсселе 30 июня состоялся экстренный саммит, где лидеры 28 стран Евросоюза собрались для согласования кандидатов на пять ключевых постов: председателя Еврокомиссии, главы Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы Европейского Центробанка и председателя Европарламента.

Предыдущий саммит стран ЕС состоялся 20 июня, однако лидеры государств-участниц ЕС не смогли избрать нового главу Еврокомиссии. Ныне этот пост занимает Жан Клод Юнкер.