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Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Председателя Еврокомиссии избирают сроком на пять лет, сейчас ее возглавляет Жан-Клод Юнкер, его полномочия истекают в октябре
Эмманюэль Макрон, Дональд Туск и Ангела Меркель (Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters)

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.

«Ни один из кандидатов не получил большинства [голосов]», — сообщил Туск. Следующая встреча Европейского совета запланирована на 30 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что трем главным кандидатам на пост председателя Еврокомиссии не удалось получить необходимое число голосов. Как отмечает Reuters, Макрон выступал против кандидатуры Манфреда Вебера, замглавы немецкой партии «Христианско-социальный союз», которого поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель.

Позже президент Франции заявил, что не имеет ничего против кандидата из Германии и добавил, что поддержал бы Меркель, если бы она боролась за пост главы Еврокомиссии. Однако, отметил Макрон, она этого не хочет, а он уважает ее позицию.

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Нового председателя Еврокомиссии должны утвердить до осени, процедура проходит в два этапа: кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и поддержать большинство депутатов Европарламента (376 из 751).

Канцлер Германии выступала за Вебера, а французский президент поддерживал Маргрет Вестагер, кандидата от либерального альянса ALDE, в который входит партия Макрона «Вперед, Республика!».

По данным источников Le Monde и Bloomberg, Меркель готова на уступку Макрону в случае, если представитель Германии возглавит ЕЦБ. В случае, если переговоры не принесут результатов, Евросовет рассмотрит кандидатов за пределами списка, предложенного ведущими партиями Европарламента, писала Politico.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Еврокомиссия
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