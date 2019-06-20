Полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который был избран на этот пост в 2014 году, истекают в октябре, однако кандидатура его преемника должна быть определена до осени. Утверждение нового председателя проходит в два этапа: сначала кандидатуру на этот пост предлагает Евросовет (за нее должен проголосовать как минимум 21 из 28 лидеров стран), а потом ее должно поддержать большинство в Европарламенте (как минимум 376 из 751 депутата).

Претенденты

На пост главы Еврокомиссии претендуют несколько политиков. Это немец Манфред Вебер, представляющий крупнейшую фракцию в Европарламенте — Европейскую народную партию, голландец Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредом Еврокомиссии и кандидатом от фракции социал-демократов, а также Маргрете Вестагер — еврокомиссар по вопросам конкуренции и выдвиженец от Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). В числе других кандидатов также упоминались переговорщик по Brexit от Еврокомиссии француз Мишель Барнье, который, как и Вебер, является представителем «народников», и исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Ни одна из партий не обладает большинством в Европарламенте, а потому Европейская народная партия не может настаивать на автоматическом утверждении Вебера. Таким образом, кандидат на пост преемника Юнкера будет определен путем компромисса между властями Германии, чья правящая партия входит в состав фракции «народников», и Франции, чья партия большинства — «Вперед, Республика!» — является членом фракции либералов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает Вебера. Этот политик является выходцем из «Христианско-социального союза» — партии, входящей в альянс Меркель. Однако, как пишет Le Monde, французский президент Эмманюэль Макрон хочет, чтобы Еврокомиссию возглавила Вестагер — кандидат от либерального альянса, куда входит партия Макрона «Вперед, Республика!». Как подчеркивал в конце мая Макрон, преемником Юнкера должен стать политик с опытом — комментарий, который был расценен как критика Вебера, не имеющего за плечами опыта работы в исполнительной власти на высоком уровне.

Как рассказали источники в окружении Меркель, Bloomberg и Le Monde, канцлер готова уступить Макрону, если представитель Германии получит пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). До этого эту должность занимали француз и итальянец — Жан-Клод Трише (2003–2011 годы) и Марио Драги (работает с 2011 года), теперь настала очередь немца, считают в Берлине.

При этом не исключено, что, если переговоры зайдут в тупик, Евросовет рассмотрит кандидатов за пределами списка, который предложили ведущие партии в парламенте ЕС — «народники», либералы и социал-демократы, допускает Politico. В числе кандидатов «со стороны» издание называет Барнье и Георгиеву.

Председатель Европейского центрального банка

Председатель ЕЦБ избирается на восемь лет, в настоящий момент этот пост занимает итальянец Марио Драги, который вступил в полномочия в ноябре 2011 года. Новый глава ЕЦБ будет избран Евросоветом, преемника Драги должна утвердить как минимум 21 страна ЕС (из 28). При этом в своем выборе Евросовет должен будет учесть мнение Европарламента, а также Управляющего совета ЕЦБ (шесть высокопоставленных чиновников ЕЦБ плюс главы Центробанков 19 стран — членов еврозоны).

Претенденты

В числе претендентов на пост главы Центробанка указываются президент Бундесбанка Йенс Вайдман, глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало и член Управляющего совета ЕЦБ француз Бенуа Кур, а также управляющий Банком Финляндии Эркки Лииканен. Предполагается, что если Меркель отзовет поддержку Веберу, то кандидатура главы ЕЦБ перейдет Вайдману.

Южные страны, в частности Италия, скептически настроены в отношении Вайдмана. Ранее он критиковал Драги за чересчур мягкую, по его мнению, денежно-кредитную политику, которая снизила процентные ставки кредитования для многих южных стран. Однако в интервью немецкой Die Zeit Вайдман сказал, что пересмотрел свою прежнюю позицию и больше не считает политику Драги ошибочной.

Председатель Европейского совета

Процесс утверждения

Срок полномочий нынешнего главы Евросовета Дональда Туска истекает в ноябре. Он занял этот пост в 2014 году и был переизбран в 2017-м. Согласно правилам ЕС срок полномочий председателя Евросовета составляет 2,5 года и может продлеваться лишь единожды, а потому Туск не сможет избираться на следующий срок. Кандидатуру его преемника должен поддержать как минимум 21 из 28 членов ЕС.

Претенденты

По данным агентства Euractiv и издания Politico Europe, Туск хочет предложить странам ЕС, чтобы его преемником стал Шарль Мишель — бывший премьер-министр Бельгии, который потерял свой пост в прошлом декабре после распада в стране правящей коалиции. В числе других кандидатов упоминались премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Литвы Даля Грибаускайте.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Процесс утверждения

Срок полномочий нынешнего главы европейской дипломатии Федерики Могерини истекает 31 октября. Преемник Могерини должен будет получить одобрение будущего председателя Еврокомиссии, а также как минимум 21 из 28 членов Евросовета. Как и председатель Еврокомиссии, глава европейской дипломатии избирается на пятилетний срок.

Претенденты

В числе преемников Могерини СМИ называли бывшего премьер-министра Дании Хелле Торнинг-Шмитт, занимавшую пост с 2011 по 2015 год. Как ранее отмечало издание Le Monde, лидеры ЕС выступают за то, чтобы как минимум две ключевые позиции в ЕС занимали женщины.