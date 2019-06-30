В Китае при взрыве на химическом заводе погибли два человека

В Китае при взрыве на химическом заводе погибли два человека

Из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу в провинции Аньхой на востоке Китая погибли два человека, еще девять пострадали, передает Xinhua со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв, по данным местных властей, произошел в 18:00, когда рабочие попытались вытащить из резервуара своего напарника. Он чистил резервуар, который находился на ремонте, и оказался заблокированным внутри.

В результате взрыва погиб этот рабочий, а также один пожарный. Девять спасателей получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали. На заводе началось расследование обстоятельств случившегося.

В марте крупный взрыв на химическом заводе по производству пестицидов произошел в городе Цзянсу на востоке Китая. Тогда погибли 64 человека, еще 94 попали в больницы.