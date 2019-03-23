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Общество ,  
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Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64

По меньшей мере 64 человека погибли в результате взрыва на химиеском заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает Xinhua со ссылкой на данные властей. Ранее сообщалось о 44 жертвах.

По словам мэра города Яньчэн, опознано 26 человек. Без вести пропавшими числятся 28 человек.

В больницах находятся 94 человека, состояние 21 из них оценивается как критическое.

Общество
В Китае на заводе по производству удобрений произошел взрыв

Взрыв на химическом заводе Chenjiagang Tianjiayi, который производит пестициды, произошел 21 марта. Ударной волной выбило окна близлежащих жилых домов и школы, также были серьезно повреждены десятки автомобилей, припаркованных поблизости. На соседние промышленные здания перекинулся огонь от пожара, который произошел после взрыва.

Завод был открыт в 2007 году. Ранее компания несколько раз получала административные наказания за негативное воздействие на окружающую среду.
 

Теги: Китай, взрыв
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