Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64

По меньшей мере 64 человека погибли в результате взрыва на химиеском заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает Xinhua со ссылкой на данные властей. Ранее сообщалось о 44 жертвах.

По словам мэра города Яньчэн, опознано 26 человек. Без вести пропавшими числятся 28 человек.

В больницах находятся 94 человека, состояние 21 из них оценивается как критическое.

Взрыв на химическом заводе Chenjiagang Tianjiayi, который производит пестициды, произошел 21 марта. Ударной волной выбило окна близлежащих жилых домов и школы, также были серьезно повреждены десятки автомобилей, припаркованных поблизости. На соседние промышленные здания перекинулся огонь от пожара, который произошел после взрыва.