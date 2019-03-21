В Китае на заводе по производству удобрений произошел взрыв

В Китае на заводе по производству удобрений произошел взрыв

На территории химического промышленного парка в городе Цзянсу на востоке Китая прогремел взрыв. Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (9:00 мск), сообщает South China Morning Post.

По данным издания, взрыв произошел на химическом заводе Chenjiagang Tianjiayi, который производит пестициды. Окна близлежащих жилых домов и школы разрушены. По словам очевидца, десятки автомобилей, припаркованных поблизости, серьезно повреждены. Газета со ссылкой на экстренные службы сообщает о пострадавших, однако их количество не уточняется.

Местное издание Paper опубликовало видео очевидцев.

Видео: Davidpaulk / Twitter

По данным сейсмологов, взрыв вызвал в Цзянсу землетрясение магнитудой 3,0.