Макрон предложил трех кандидатов на пост главы Еврокомиссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на компромисс с европейскими партнерами по выбору главы Еврокомиссии и предложил три кандидатуры, сообщает AFP.
Он назвал имена главного переговорщика ЕС по Brexit, французского консервативного политика Мишеля Барнье, первого заместителя председателя Еврокомиссии, нидерландского политика Франса Тиммерманса и еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестер из Дании.
Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе 30 июня намерены согласовать кандидатов на пять ключевых постов: председателя Еврокомиссии, главы Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы Европейского Центробанка и председателя Европарламента.
На предыдущем саммите 20 июня лидерам государств — членов ЕС не удалось избрать нового главу Еврокомиссии.