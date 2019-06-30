Макрон предложил трех кандидатов на пост главы Еврокомиссии

Тогда Макрон выступал против кандидатуры замглавы немецкой партии «Христианско-социальный союз» Манфреда Вебера, которого поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Французский лидер, в свою очередь, поддерживал кандидата от либерального альянса ALDE Маргрет Вестагер. Le Monde и Bloomberg писали, что Меркель готова пойти на уступки Макрону, если Вебер возглавит Европейский центральный банк.

В настоящий момент пост председателя Еврокомиссии занимает Жан-Клод Юнкер. Его полномочия истекают в октябре этого года.

