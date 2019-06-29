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Трамп счел великолепной встречу с Си Цзиньпином на саммите G20

Американский президент Дональд Трамп назвал свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 «великолепной», передает Reuters.

«У нас была очень хорошая встреча <...> Я бы даже сказал, великолепная. Настолько хорошая, насколько она и должна была быть», — сказал Трамп.

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По его словам, он успел многое обсудить с Си Цзиньпином. «И мы снова на верном пути», — заключил он.

При этом китайский лидер сказал, что отношения Вашингтона и Пекина являются одними из наиболее важных двусторонних отношений в мире. Он добавил, что «сотрудничество лучше конфликтов, а диалог лучше конфронтации».

Встреча Трампа и Си Цзиньпина прошла 29 июня на полях саммита G20. Она продлилась 80 минут. Американский лидер по итогам переговоров пообещал больше не вводить новые пошлины на китайские товары. Кроме того, стороны договорились возобновить торговые переговоры.

Теги: саммит G20, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
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