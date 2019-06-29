Трамп счел великолепной встречу с Си Цзиньпином на саммите G20

Американский президент Дональд Трамп назвал свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 «великолепной», передает Reuters.

«У нас была очень хорошая встреча <...> Я бы даже сказал, великолепная. Настолько хорошая, насколько она и должна была быть», — сказал Трамп.

По его словам, он успел многое обсудить с Си Цзиньпином. «И мы снова на верном пути», — заключил он.

При этом китайский лидер сказал, что отношения Вашингтона и Пекина являются одними из наиболее важных двусторонних отношений в мире. Он добавил, что «сотрудничество лучше конфликтов, а диалог лучше конфронтации».