В Совфеде отреагировали на появление эсминца ВМС США в Черном море

В Совфеде отреагировали на появление эсминца ВМС США в Черном море

Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков назвал провокационным вхождение эсминца ВМС США класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) в Черное море для участия в совместных с Украиной военных учениях.

«Корабли заходят уже не первый раз, эти заходы провокационные, учения с Украиной провокационные, Россия подобных вещей возле территории США не позволяет, потому что для нас понимание друг друга главное. Но Россия будет отслеживать передвижение корабля в Черном море», — сказал в разговоре с РБК Цеков.

Заход в Черное море эсминец начал сутки назад. В рамках учений на Украину должен прибыть еще один американский военный корабль.