Политика , 16:02
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В Совфеде отреагировали на появление эсминца ВМС США в Черном море
Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков назвал провокационным вхождение эсминца ВМС США класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) в Черное море для участия в совместных с Украиной военных учениях.
«Корабли заходят уже не первый раз, эти заходы провокационные, учения с Украиной провокационные, Россия подобных вещей возле территории США не позволяет, потому что для нас понимание друг друга главное. Но Россия будет отслеживать передвижение корабля в Черном море», — сказал в разговоре с РБК Цеков.
Заход в Черное море эсминец начал сутки назад. В рамках учений на Украину должен прибыть еще один американский военный корабль.