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Фигуру Терезы Мэй отправили на склад Музея мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо в Лондоне по итогам голосования, проведенного среди посетителей, убрал восковую фигуру объявившей об отставке Терезы Мэй — причем еще до того, как она официально покинула посты главы британского кабинета министров. Об этом сообщает The Sunday Times.

Фигуру стоимостью £150 тыс. (около $190 тыс.) перенесли на склад, освободив место у инсталляции с черной дверью с номером «10» — копии фасада премьерской резиденции. Как отмечает издание, музей делал восковые копии всех британских премьер-министров, управлявших страной с 1855 года — за исключением троих, которые не выигрывали всеобщие выборы.

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Борис Джонсон вышел в лидеры на выборах главы Консервативной партии

Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июня на фоне разногласий с парламентом по вопросу Brexit. До выборов она продолжит исполнять свои обязанности как глава Консервативной партии и руководитель правительства. Основными претендентами на ее должность считаются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и нынешний глава МИДа Джереми Хант.

Теги: музей, Тереза Мэй, фигура
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