Ляшко предложил Саакашвили вернуться на родину «где ждет уголовное дело»

Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «НАШ» поспорил с бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Депутат предложил Саакашвили «поехать в родную Грузию», где против политика «есть приговор на шесть лет». Так он отреагировал на вопрос бывшего главы одесской обладминистрации о том, не хочет ли Ляшко вместе с другими депутатами «пожертвовать миллион долларов со своих деклараций» на лечение детей, больных ДЦП. По мнению Саакашвили, «это было бы более полезно, чем просто говорить об этом». После этого политик заявил, что в отличие от «ничего не делающего Ляшко» построил в Одессе дорогу.

Михаил Саакашвили покинул Грузию после поражения на выборах в 2013 году, после чего оказался на Украине. В Грузии против бывшего президента заведено несколько уголовных дел, его обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов.

Партия Саакашвили «Движение новых сил» собирается участвовать в парламентских выборах на Украине, которые запланированы на 21 июня.