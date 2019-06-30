При крушении легкомоторного самолета на Аляске погибли три человека

При крушении легкомоторного самолета на Аляске погибли три человека

Небольшой самолет потерпел крушение недалеко от населенного пункта Му-Пасс на Аляске. В результате погибли три человека, еще один получил серьезные ранения, сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел днем 28 июня. Самолет врезался в гору на северном берегу озера Терн. Причины аварии не уточняются.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу. Как сообщили в полиции, он получил несколько переломов и повредил легкое.

В конце мая легкомоторный самолет разбился в канадском городе Уайтхорс. В результате погибли двое жителей Аляски.