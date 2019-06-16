В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета

В новозеландском Мастертоне разбились два легкомоторных самолета, сообщает New Zealand Herald. Они столкнулись в воздухе при заходе на посадку на аэродром Худ.

После падения самолеты загорелись. Местный портал Stuff со ссылкой на полицию передает, что оба пилота погибли.

Аварийные службы прибыли к месту происшествия после сообщений от местных жителей, поступивших в 11:15 по местному времени (02:20 мск). Управление гражданской авиации и полиция начали расследование.

29 мая легкомоторный самолет разбился в канадском Уайттхорсе. В результате крушения погибли двое жителей аварии.