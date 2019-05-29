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В Канаде два человека погибли при крушении самолета

При крушении легкомоторного самолета в канадском городе Уайтхорсе погибли двое жителей Аляски. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, двое мужчин, 56-летний Чарльз Эрик Бенсон и 58-летний Джеффри Брайан Бабкок, летели из Миннесоты в Палмер, однако вскоре после взлета в аэропорту Уайтхорса самолет потерпел крушение.

Оба скончались на месте. В настоящее время полицейские вместе с сотрудниками службы транспортной безопасности ведут расследование происшествия.

Согласно данным CBC, мужчины купили самолет 25 мая. Отмечается, что легкомоторный самолет был 1952 года выпуска, его модель не уточняется. Следователь Геррит Вермеер предостерег от поспешных выводов и подчеркнул, что пока рано связывать возраст самолета с причиной крушения.

«Возраст в авиации не имеет значения, как в автомобилях, потому что самолет соответствовал строгим стандартам», — указал он.

Теги: Канада, авиакрушение, легкомоторный самолет, погибшие
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