Пентагон прекратил поддержку авиаударов саудовской коалиции по Йемену

США, ранее начавшие критиковать Саудовскую Аравию за военную операцию в Йемене, перешли к конкретным шагам. Теперь саудовские самолеты не смогут дозаправляться американским топливом при авиаударах по хуситам

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Соединенные Штаты не намерены больше производить заправку в воздухе самолетов арабской коалиции, ведущей боевые действия в Синае. Об этом сообщает The Washington Post, информацию подтверждают собеседники агентства.

Решение Пентагона издание связывает с кризисом, разразившимся в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона в связи с делом журналиста Джамаля Хашкажджи. Тем не менее в официальном заявлении дело репортера не упоминается. В Саудовской Аравии, как передает Саудовское агентство печати (SPA), заявили, что отказ от американских топливозаправщиков связан с возросшими способностями самого королевства. «Королевство [Саудовская Аравия] и страны коалиции увеличили свои возможности по самостоятельной дозаправке в воздухе над Йеменом. В результате в ходе консультаций с Соединенными Штатами коалиция решила прекратить поддержку США для операций в Йемене», — говорится в сообщении агентства.

WP со ссылкой на Брюса Риделя, военного эксперта из Института Брукингса, указывает, что прекращение дозаправки самолетов коалиции стало «первой конкретной мерой, нацеленной на то, чтобы обуздать военные действия Саудовской Аравии». После прекращения дозаправок в воздухе саудовцам будет сложнее производить авиаатаки на йеменской территории», — отмечает Ридель.

В конце октября госсекретарь США Майк Помпео призвал арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией остановить боевые действия в Йемене, а также поддержать усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по поиску мирного решения конфликта. По словам Помпео, переговоры, направленные на прекращение гражданской войны в республике, начнутся уже в ноябре.

В Йемене с 2014 года идет война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. В 2015 году на территорию Йемена вошла арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и выступила на стороне армии республики. В свою очередь Иран поддержал хуситов.