В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

В московском районе Хамовники в двухэтажном здании произошел пожар, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по столице.

Информация о возгорании по адресу 1-й Неопалимовский переулок, дом 9/15 поступила в ночь на 30 июня. «Происходит загорание на втором этаже и кровле двухэтажного здания», — сообщает ведомство. Площадь пожара составила около 300 кв. м.

Данных о пострадавших нет, причина пожара не указана. Возгорание тушат 60 человек и 15 единиц техники.

Утром 28 июня пожар произошел в одной из квартир жилого дома на 5-й Магистральной улице, его площадь составила около 30 кв. м. Как сообщили в МЧС, одному человеку потребовалась медицинская помощь.

