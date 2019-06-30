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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Курс доллара на 29 июня
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Общество ,  
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В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

В московском районе Хамовники в двухэтажном здании произошел пожар, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по столице.

Информация о возгорании по адресу 1-й Неопалимовский переулок, дом 9/15 поступила в ночь на 30 июня. «Происходит загорание на втором этаже и кровле двухэтажного здания», — сообщает ведомство. Площадь пожара составила около 300 кв. м.

Данных о пострадавших нет, причина пожара не указана. Возгорание тушат 60 человек и 15 единиц техники.

Общество
На складе в Москве на Ярославском шоссе произошел крупный пожар

Утром 28 июня пожар произошел в одной из квартир жилого дома на 5-й Магистральной улице, его площадь составила около 30 кв. м. Как сообщили в МЧС, одному человеку потребовалась медицинская помощь.
 

Теги: Москва, Пожар, МЧС
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