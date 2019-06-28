При пожаре на северо-западе Москвы спасли 15 человек

При пожаре на северо-западе Москвы спасли 15 человек

Пожарно-спасательные подразделения спасли 15 человек в ходе тушения пожара, который произошел в одном из жилых домов на 5-й Магистральной улице в Москве.

Столичное ГУ МЧС указывает, что сообщение о возгорании поступило в 6:09 мск. Выяснилось, что пожар произошел в квартире, расположенной на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. Его площадь составила около 30 квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось к 6:45 мск.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не погиб. Одному человеку понадобилась медицинская помощь.