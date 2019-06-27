На складе в Москве на Ярославском шоссе произошел крупный пожар

На складе в Москве на Ярославском шоссе произошел крупный пожар

Фото: 59psch / Instagram

В Москве по адресу Ярославское шоссе, 2 загорелись складские помещения. Об этом РБК сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 20:35. Пожар охватил площадь около 2 тыс. кв. м. Информации о пострадавших пока не поступило. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как рассказал агентству «Москва» источник в экстренных службах, пожару присвоили третий ранг (высший).