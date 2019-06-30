Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев разошлись в оценке слов президента США Дональда Трампа, который в эфире телеканала «Россия 24» назвал российского лидера Владимира Путина «прекрасным парнем». «He is a great guy», — заявил Трамп о Путине.

По словам Скабеевой, слово «great» — «это не прекрасный», скорее, — великий». Об этом она написала на своем Telegram-канале.

Соловьев указал, что стилистически из-за слова «guy» выражение Трампа переводится как «отличный парень», «не больше, но и не меньше».

В ответ на это Скабеева привела в пример предвыборный лозунг Трампа «Make America great again» и заявила, что вместе с американским президентом «не хочет даже слышать ни про какую стилистику».