В Японии завершился саммит G20

В японской Осаке завершился саммит G20, лидеры стран «двадцатки» приступили к принятию совместного итогового заявления. В настоящее время согласование текста продолжается, сообщает NHK.

Как отмечает телеканал, основная дискуссия касается вопросов торговли и глобального потепления.

После принятия совместного заявления на итоговой пресс-конференции выступит премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который подведет итоги саммита.

По данным NHK, во второй половине дня субботы, 29 июня, Абэ планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в одном из отелей Осаки для обмена мнениями по спору о принадлежности Курильских островов.