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Синоптики сообщили о рекордном холоде в Москве

Рекордно низкая температура для 28 июня — до 12 градусов — зафиксирована в Москве. «Такого холода в дневные часы в столице не было последний 71 год. [29 июня] облачно, пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 10–12 градусов, по области от плюс 8 до 13 градусов», — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, за последние сутки в Москве выпало 27 мм осадков, в окрестностях — местами до 40 мм при месячной норме июня 75 мм.

Потепление придет в Москву в начале следующей недели, считает заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сейчас температуры низкие, идем градуса на четыре ниже нормы, но циклон смещается. Уже в понедельник-вторник циклон уйдет в район Сыктывкара, и будет выходить атмосферный теплый фронт. Начиная со 2 числа мы попадем уже в более теплую воздушную массу. Тепло будет, но жары не будет», — пояснил Цыганков.

По его словам, со 2 июля ночные температуры составят плюс 12–15 градусов, дневные — плюс 20–25.

28 июня в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Длительные дожди привели к затоплению дороги на подъезде к аэропорту Шереметьево.

Теги: погода, дожди, осадки, синоптики, новости РБК
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