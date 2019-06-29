В ОНК назвали сроки отправки Кокорина и Мамаева в колонию

В ОНК назвали сроки отправки Кокорина и Мамаева в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть переведены в колонию в течение десяти дней, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Их должны будут этапировать с момента поступления приговора в следственный изолятор. [Приговор] направлен уже. Решение поступает как в электронном виде, так и по почте», — отметил он.

Информации о том, в какую колонию будут направлены футболисты, на данный момент нет.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что отбывать наказание Кокорин и Мамаев будут в одной колонии, не уточнив, в какой именно.

Братья Александр и Кирилл Кокорины, футболист Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года. Они избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку с чиновниками в центре Москвы. 8 мая суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии, остальные фигуранты получили по полтора года.